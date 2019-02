Kryeministri i vendit Ramush Haradinaj, thotë se çështja e marrëveshjes me Serbinë është e hapur dhe se ajo duhet të ndodhë me kufijtë ekzistues që ka Kosova.

“Proceset e shtetndërtimit nuk janë të lehta, nëse kthehemi në1912 e kuptojmë që nuk është i lehtë themelimi dhe te Amerika e shohim që nuk e kanë pasur të lehtë themelimin e shtetit”, ka deklaruar ai.

“Ajo që ka mbetur e hapur është marrëveshja me Serbinë por që duhet të ndodh në kufijtë ekzistues të Kosovës.

Ne nuk hapim kufij, ne qëndrojmë në hapat e Kosovës së 17 shkurtit”, ka thënë Haradinaj, njofton Klan Kosova.

Haradinaj këto deklarata i bëri tek homazhet në Kompleksin Memorial “Dëshmorët e Kombit” në Gllogjan.

“Le të harron gjithkush që kemi me dhanë troje e kufij, ne nuk e kemi harru marrëveshjen e Demarkacionit, por e kemi ra dakord me me korrigju atë marrëveshje.

Kufiri është në Çakorr dhe kullë, ne me Serbinë duhet me u njoft me kufijtë ekzistues”, tha Haradinaj.

“Ne i njohim ata kufij, NATO na njeh me ta dhe i mbron këta kufij.

Ne modelin e Bosnjës nuk do ja preferojmë askujt të jetojë në një Republikë brenda një shteti.

Njohja reciproke, me kufijtë ekzistues, por jo me çmimin e Republikës Srpska”, tha Haradinaj.