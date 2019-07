Labinot Tahiri e ka thyer premtimin.

Këngëtari dhe deputeti, Labinot Tahiri, e ka thyer premtimin që e ka dhënë lidhur me faktin se nuk do t’i heq flokët e as mjekrën deri në liberarlizimin e vizave, shkruan lajmi.net.

Këtë premtin e kishte bërë vetë Labi nëpërmjet një postimi në Instagram.

“Me mjekërr dhe flokë të gjata sado që rriten deri në liberalizim. Labi FSHK”, kishte shkruar ai pranë fotos së publikaur muaj më parë.

Ndërsa në videoklipin më të ri, këngën ‘Boomerang’ vihet se re Labi i ka shkurtuar paksa mjekrën.

Ky projekt muzikor erdhi i relizuar edhe me videoklip dhe gjeti pëlqimin e fansave./Lajmi.net/

https://youtu.be/KV2EgOsVg1E