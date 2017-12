Kylie Jenner kritikohet nga adhuruesit amerikanë për setin 360 dollarësh të grimit

Kompania e Kylie Jenner, Kylie Cosmetics, po ofron një set të brushave për grim si risi në treg, e përderisa ka adhurues që janë gëzuar për produktin, shumë të tjerë janë të pakënaqur për çmimin.

Seti që përmbanë disa brusha është produkti i tretë nga Silver Series që ofrohet për 360 dollarë.

Shumë blogje të modës dhe adhurues në Twitter kanë shprehur zhgënjimin për çmimin, duke e detyruar Kylie Jennerin të përgjigjet vetë në rrjetin social.

I have developed for you guys the most amazing luxury brushes ever. I am very excited! Real brushes don’t compare to synthetic brushes. Different performance/quality/everything. I am 100% down to do an entire synthetic line in the future which will ultimately be cheaper.

— Kylie Jenner (@KylieJenner) December 10, 2017