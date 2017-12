Ky veprim e emocionoi Emina Cunmulajn

Modelja Emina Cunmulaj është femër shumë e suksesshme në profesionin e saj.

Emina është shumë aktive në rrjete sociale duke mos ngurruar të publikojë çdo imazh nga jeta private.

Së fundi, ajo ka postuar një fotografi në llogarinë e saj zyrtare në Instagram në të cilën tregon se si nxënësit në një shkollë të Pejës e zgjodhën atë si shqiptaren e sukseshme në botë.

“Pershendetje Emina. Sot ne shkollen e gjuheve te huaja ne Peje-Kosove ,,SIDI education,, patem nje projekt per “shqiptaret me te famshem dhe me te rendesishem ne bote,,..Nxenesit tone te zgjodhen ty ne mesin e ketyre shqipetarëve. Pata deshir te ndaj kete fakt me ty. Te mbeshtesim…”, thuhet ndër të tjera në mesazhin që pranoi ajo.

Ndërsa, falënderoi nxënësit për iniciativën, duke e marrë atë si objekt të punës së tyre.