Dizajneri i njohur Valdrin Sahiti, pritet që shumë shpejt ta marr epitetin “baba”.

Bashkëshortja e tij, Edita Ramadani, është shtatzënë në pritje të fëmijës së tyre të parë.

Burime të portalit rtv21.tv kanë treguar se Valdrini dhe bashkëshortja e tij, për pak kohë do të nisen drejt Washington-it, për të pritur lindjen e bebes.

Çifti do të udhëtojnë fillimisht me punë për New York, e më pas në Washington, ku edhe do presin lindjen e bebit.