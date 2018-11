Kantautori Alban Skënderaj sapo na ka befasuar sërish.

Me anë të një postimi në rrjetet sociale ai ka prezantuar vëllain e tij, Arbërin që ka të njëjtin pasion si ai, muzikën.

Vëllai i Albanit ka publikuar këngën e tij të parë, ‘Brilla’.

‘Ky eshte Arber Skenderaj, vellai im. Jeton prej shume vitesh ne Itali dhe per pak mbush 42 vjec. Dhe ai si une qe ne femijeri qe e ka patur pasion muziken.

E kemi nisur bashke dhe nuk ishte aspak me pak i talentuar se une. Rrethanat jo te lehta ben qe ai te mos vazhdonte dhe pse une me familjen me vite i’a kemi kerkuar.

Me ne fund vendosi te realizonte dhe te publikonte nje kenge vetem per pasion.

Edhe pse per here te pare dhe pa asnje eksperience ka bere gjithcka vete! Me forcat e tija!



As edhe nje suport nga une! Tekstin, kendimin, produksion madje edhe videon modeste e ka realizuar vete pa me treguar asnje gje. Se ai keshtu ka qene gjithmone, altruist dhe punetor ndaj gjithcka ka dashur ta arrije vete.

Une jam shume krenar per te qe gjeti kurajon te provonte veten por mbi te gjitha qe arriti te nxirrte nje dedikim te dhimbshem nga shpirti force qe une ende nuk e gjej tek vetja.

Te dua fort vella dhe uroj qe muzika te jete mikja jote per gjithe jeten.‘ ka shkruar ai në postimin më të papritur në Facebook.