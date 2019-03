Një këshilltar nga Brooklyn i New York-ut, me emrin Robert Cornegy Jr., u emërua si politikani më i gjatë në botë me gjatësi 208 centimetra.

Ai u nderua me këtë çmim këtë javë gjatë një ceremonie të bashkisë, pasi u certifikua zyrtarisht nga Libri i Rekordeve Botërore Guinness më 14 janar.

Cornegy deklaroi se ai aplikoi për këtë titull para dy vjetësh kur një mik i tha me shaka “ti me gjasë je politikanë më i gjatë i të gjitha kohërave”.

Ai shprehet se të qenit i gjatë i ka sfidat e saj, sidomos kur bëhet fjalë për të blerë këpucë dhe rroba.

Mbajtësi i mëparshëm i këtij titulli ishte një anëtar i parlamentit britanik me emrin Sir Louis Gluckstein, i cili ishte 202 centimetra. Ai vdiq më 1979 dhe u pasua nga një tjetër politikan britanik i cili e kishte gjatësinë prej 198 centimetra.