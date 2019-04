Rita ka ardhur në Prishtinë gjatë ditës së djeshme ndërsa këngëtarja kosovare me famë botërore do të qëndrojë në vendlindje për tre ditë me radhë.

Gjatë këtyre tri ditëve Rita do të bëjë aktivitete të shumta në kuadër të UNICEF, pasi ky është qëllimi pse ka ardhur.

Ndërsa duket se Rita po shoqërohet nga babai i saj, i icli dje ka postuar një video ku shihet sheshi Skenderbeu në Prishtinë.

Megjithëse nuk kemi ndonjë postim nga era, me siguri se edhe ajo ka ardhur për t’i qëndruar afër të bijës gjatë këtyre ditëve.