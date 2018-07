Arsim Llumnica është emër i njohur i muzikës.

Arsimi sot ka publikuar këngën e tij më të re e cila titullohet “Pa Prishtinën”, këngë kjo që i kushtohet kryeqytetit.

Kenga është punuar me tekst dhe muzikë nga Ilir Berani, ndërsa për videoklip është kujdesur produksioni “Maximus”.

Kënga është ritmike dhe tamam për stinën e verës në të cilën edhe ndodhemi tani.

Këtu mund ta dëgjoni këngën “Pa Prishtinën”, shkruan merrvesh.net

Por, këngëtari Llumnica nuk ndalet me kaq, ai përmes rrjetit facebook ka njoftuar ndjekësit e tij se së shpejti do të sjell një bashkëpunim me grupin e famshëm “Corona”.

Ja dhe postimi i tij i plot:

“Miq dhe dashamir te muzikes sime, deshta te ju njoftoj se sapo u lansua kenga ime e re e cila titullohet: PA PRISHTINEN Texti Ilir Berani Muzika dhe orkestrimi Miti Geci Mos harroni qe ta beni like, share edhe subscribe Kjo nuk eshte e tera per kete vere se shpejti do te publikohet edhe albumi im LIVE se bashku me CORONEN Shpresoj shume qe do ju pelqej.., Ju faleminderit te gjitheve per perkrahjen Me respekt te veqant per secilin nga ju Arsim Llumnica”.