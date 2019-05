Të ndalesh e të mendon dhe të analizon shumë veprime të femrave kudo në botë, të mos i bënë gjithë këto ndërhyrje nuk di ndihen femra të përkryera, shkruan “InfoKosova”.

Te mos i vësh një palë qerpik, të mos i fryesh buzët, gjoksin apo të pasmet do jesh apo ndihesh më pak femër.

Të mos i ndjekësh tendencat të cilat janë bërë “sëmundje e pasheruar” do jesh një femër e lënë pas, bota e fiksuar pas pamjes, asaj artificiale duke ikur orgjinalitetit, ashtu si e ka falur nëna natyrë .

Nuk mund të quhesh femër edhe nëse nuk i ke thonjët e stërgjatur ku pak sheh pa to, dhe me ekstra dekorime, të cilat të japin përshtypjen e një bredhi me stoli.

Këtë gjë e bënë shpesh edhe Enca, por këtë hetë ka ardhur me elstra dekorime, ku brengosemi se a do i shfaq problem Ences në kujdesin personal e sidmos në ushqyrje. /InfoKosova/.