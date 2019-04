Kohën e fundit janë shtuar shumë rastet kur gratë e martuara të shoubizit vendor po i lënë burrat e tyre për t’u bashkuar më pas me burra të tjerë, apo edhe me dashnorët e tyre, shkruan “InfoKosova”.

Ishte ndër të parat sopranoja e njohur Inva Mula e cila i dha fund martesës së saj disa vjeçare me Pirro Çakon, duke u bashkuar më pas me personin që e dashuronte.

Si e dyta në këtë listë që sonte kemi përzgjedhur ishte Altuna Sejdi Tuna, ajo e cila i dha fund shumë shpejt martesës së saj me Rilind Rekën duke u dashuruar më pas me tjetrin.

E tash është e martuar me Patris Berishën.

Kësaj liste si e treta i prinë Teuta Krasniqi e cila po ashtu i dha fund martesës së saj 5 vjeçaqe me këngëtarin Blerim Muharremi Blero, duke u martuar më pas me Adonis Morinën, me të cilin e ka edhe një vajzë, por edhe me këngëtarin kishte një vajzë tjetër.

Tanimë Teuta ka dy vajza dhe jeton me burrin e saj të dytë Adonisin.

E rasti më i ri i cili ka “shokuar” të gjithë ata që e pëlqejnë është ai i moderatores së shkathtë dhe shumë të pëlqyer Arbana Osmanit.

Arbana qe disa muaj është top lajm i medies rozë për jo rehati martesore, e tek këto ditët e fundit po del se edhe Osmani qenka dashuruar në një djalë të ri me të cilin po dëshiron të lidh kurorë.

Këto që sapo i cekëm janë nga gratë më të suksesshme të artit shqiptar, kemi dhe të tjera të cilat sigurisht kanë ditur ta ruajnë me shumë fanatizëm jetën e tyre private, duke u martuar e ç’martuar dhe askush akoma nuk di asgjë për to./InfoKosova/