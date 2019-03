Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, ka njoftuar për motin që do të mbajë dy ditët e ardhshme, të mërkurën dhe të enjten.

“Të mërkurën do të mbajë mot kryesisht i vranët”, thuhet në njoftim.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -2 deri 1 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 9-12 gradë Celsius.

“Të enjten, do të mbajë mot kryesisht me diell, por në fushat termike nuk parashihet të kemi ngritje, meqë masat e ajrit të ardhura nga pjesa veriperëndimore e kontinentit, vetëm sa do të fuqizohen dhe do të krijojnë kushte që merkuri në termometër të regjistroj temperatura deri në -3 gradë Celsius.

Do të fryjë erë nga drejtimi i veriperëndimit me shpejtësi 1-11m/s”, përfundon njoftimi.