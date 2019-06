Ngjarjet që shënojnë ditën e sotme në vendin tonë

Oda e Afarzimit të Kosovës dhe Kompania “Trofta” nga Istogu organizojnë ngjarjen tradicionale “Dita e Peshkut”. (Ambientet e “Trofta” në Istog, ora 10:00)

Mbahet Simpoziumi shkencor kushtuar Mulla Idirz Gjilani.

(Tetari i Qytetit të Gjilanit, ora 10:30)

Për nder të 20 vjetorit të çlirimit të Skenderajt, mbahet turneu në futsall për veteranë.

(Salla e Shkollës Profesionale në Skenderaj, ora 14:00)

Nisma Socialdemokrate shënon 5 vjetorin e themelimit në Prizren.

(Dolu Kino, Prizren, ora 18:00)

Për nder të 20 vjetorit të çlirimit të Skenderajt, mbahet turneu në basketboll në konkurrencën e femrave.

(Salla e Shkollës Profesionale në Skenderaj, ora 19:00)

Ekipi i krijuar nga Granit Xhaka me shokë dhe ekipi i krijuar nga Milot Rashica me shokë do të përballen me njëri-tjetrin.

(Stadiumi “Fadil Vokrri”, ora 20:00)