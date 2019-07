Siç duket Luana e ka marrë më seriozisht se kurrë muzikën dhe se ka ndërmend të ndalet.

Para pak ditësh u fotografua në një aeroport me partnerin e saj të përfolur, Krenar Çoçaj teksa po shkonin për pushime në Milano.

Mirëpo këngëtarja qenka kthyer dhe mbrëmjen e sotme do të mbajë një koncert në Gjakovë, por jo vetëm pasi bashkë me të do performojë edhe Noizy.

Këtë e ka bërë të ditur vetë Luana me postimin e fundit në Instagram ku tregon se do e ndezin atmosferën.

Po Getoari të jetë mërzitur vallë sepse Noizy është rivali i tij më i madh në muzikë.

Epo biznesi është biznes!

Kujtojmë që pak ditë më parë Luana publikoi edhe bashkëpunimin me Faydee, një këngë që ka patur shumë sukses dhe miliona shikime.