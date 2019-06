Enca Haxhia është një këngëtare mjaft e dashur për publikun.

Ajo dëgjohet në masë të madhe nga publiku andaj edhe secila lëvizje e saj qëndron në fokus të publikut dhe të mediave rozë.

Ajo herë pas here përballet edhe me komente negative dhe fyerje, por derisa zgjedhë të jesh fytyrë publike duhet përballur edhe me këto gjëra.

Enca duket se i mer me sportivitet këto komente.

“Aman kujdes me ato flokët se na e shpife tu i kap çdo 2 sek, priti fare dhe je më rehat”: Ka qenë një koment që e bëri Encën të reagoj.

Ndërsa Enca reagoj duke thënë:“Kushdo që bezdiset nga flokët e mi se ka pasur kurrë fatin/hallin të ketë flokë të gjata dhe të dendur sidomos gjatë gjirimeve” /Indeksonline/