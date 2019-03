Kryetari i Partisë Fjala në Podujevë, Xhevdet Maloku lutet që i pari i komunës së tij të ketë shpëtuar pa lëndime serioze.

Njëri nga kritikuesit më të mëdhenj opozitar në Podujevë, Maloku ka thënë se duhet të bëhet dua te Allahu për shëndetin e Veliut.

“Unë si Kryetar i Partisë FJALA shpreh shqetësimin tim në lidhje me aksidentin e Kryetarit të Podujevës Agim Veliu.

Lusim Zotin që mos të ketë pasoja shëndetësore dhe që All-llahu të ia lehtësoj gjendjen shpirtërore.

Ndonëse opozitë por për çdo gjë që nevojitet do të jemi pranë me aq sa kemi mundësi, ndërsa mundësia me e madhe është të bëjmë dua tek All-llahu” shkruan Maloku në Facebook./Indeksonline/