Krimi i tmerrshëm, vret fqinjën shtatzënë dhe ia merr fëmijën

Një grua ka pranuar akuzat për vrasjen e fqinjës 20-vjeçare, me qëllim që t’ia merrte fëmijën dhe ta rriste me të dashurin e saj



Brooke Crews, 38-vjeç, përballet me burgim të përjetshëm, pasi ndryshoi qëndrimin e saj nga e pafajshme në gjykatën e Cass Country të Dakotës së Veriut, SHBA dhe tashmë përballet me akuzat për konspiracion për të kryer rrëmbim dhe vrasje dhe për fshehjen e të vërtetës përballë oficerëve të Policisë.

Crews dhe i dashuri i saj William Hoehn, 32-vjeç, akuzohen të dy për vrasjen e 22-vjeçares Savanna Greywind, e cila jetonte në Fargo dhe u zhduk më 19 gusht.

Trupi i saj u gjet i mbështjellë me qese dhe ngjitëse në Red River. Ndonëse hetuesit nuk kanë zbuluar sesi u vra, kreu i Policisë së Fargo e quajti “një akt mizor dhe të neveritshëm”, vrasjen e të resë.

Foshnja e vogël, e cila mbijetoi, u gjet në apartamentin e Crews dhe Hoehn. I dashuri i Greywind, Ashton Matheny, tha se testet e ADN-së konfirmuan se ai dhe 22-vjeçarja ishin prindërit e vajzës.