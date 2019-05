Ndonëse marrëdhënien e tij me Luanën, Krenari po e mban të fshehtë në mënyrë hermetike, ai nuk ka ngurruar të urojë publikisht Getoarin për ditëlindjen e bashkëshortes së tij!

“Urime ditëlindja e gruas! U plakshi bashkë me të gjitha të mirat!”, shkruan Krenari në postimin e Getoarit për ditëlindjen e partneres.

Por ajo çka na bëri habi ishte reagimi i Getoarit, i cili nuk ia ktheu me fjalë por vetëm me një ‘like’. Pse ta ketë bërë këtë? Me siguri ia ka kthyer në DM, privat.

Komenti i Krenarit është vënë re menjëherë nga fansat, të cilët janë bërë kuriozë për të ditur sesi po i ecin punët me Luanën.