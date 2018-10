Kosova e ka mposhtur Maltën me rezultat, 3:1 në ballafaqimin e tyre në Ligën e Kombeve.

Përfaqësuesja e Kosovës ka arritur që të fitoj bindshëm ndaj Maltës në kuadër të Ligës së Kombeve.

Pjesa e parë përfundoi me golin e shënuar nga Benjamin Kololli në minutën e 30’, pas asistim fenomenal të Valon Berishës.

Ndeshja e dytë nuk filloi mirë për Kosovën, pasi Malta arriti që ta barazoj rezultatin me anë të Agius (51’).

Kosova nuk u dorëzua, pasi arriti ta rikthej rezultatin me anë të Vedat Muriqit në minutën e 68’.

Goditjen e fundit Maltës ia dha Benjanin Kololli (81’), që shënoi golin e tij të dytë në ndeshje.

Kosova është lidere e grupit D me 7 pikë, e ndjekur nga Azerbajxhani me pesë pikë, që fitoi sonte ndaj Ishujve Faroe, me rezultat 0 me 3.