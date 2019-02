Këshilltari i kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, Halil Matoshi në një deklaratë për agjencinë e lajmeve të Maqedonisë MIA, thekson se për Qeverinë e Kosovës është plotësisht e papranueshme ideja e shefit të diplomacisë serbe Ivica Daçiq për “përkufizim mes dy vendeve”, si “zgjidhje për çështjen e Kosovës”.

Matoshi, siç transmeton Gazeta Express, theksoi se Kosova është “e interesuar jetësisht për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë”, por se nga bisedimet pret vetëm njohjen e ndërsjellë në kuadër të kufijve ekzistues.

“Kosova e ka përkufizuar veten me luftën çlirimtare dhe me shpalljen e pavarësisë më 17 shkurt 2008 dhe me Kushtetutën e vet është shtet unik dhe i pandashëm, pra sovraniteti i shtetit dhe integriteti territorial i saj janë të panegociueshme.

Kosova është jetësisht e interesuar për normalizim marrëdhëniesh me Serbinë, në kuadër të një Marrëveshjeje Gjithëpërfshirëse, ligjërisht obligative me njohje reciproke brenda saj, në kufijtë ekzistues të 17 shkurtit”, deklaroi Matoshi.

Ministri i Punëve të Jashtme të Serbisë, Ivica Daçiq deklaroi sot se demarkacioni paraqet propozim zyrtar të Serbisë për zgjidhjen e çështjes kosovare në dialogun me palën shqiptare, porse ende nuk është konfirmuar se ku do të ishte vija e demarkacionit.

Daçiq deklaroi se ideja për demarkacion ekziston si propozim, por se ende nuk është definuar se ku do të gjendet vija.

Për “korrigjimin e kufijve” me Serbinë është edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, përderisa këtë ide ashpër e kundërshton kryeministri Haradinaj, i cili vlerëson se shkëmbimi i territoreve nuk është i mundur pa luftë dhe se me këtë ” do të hapet kutia e Pandorës për gjithë rajonin”./MIA/