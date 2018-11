Kosova aktualisht është në vendin e parë të renditjes në Grupin 3 të Ligës D në Ligën e Kombeve.

“Dardanët” mbajnë kreun me 11 pikë, dy më shumë se Azerbajxhani në vendin e dytë, ku me 20 nëntor do të përballet me të në “Fadil Vokrri”, dhe nëse arrin të fitojë, atëherë do të ndeshjet në gjysmëfinale me Maqedoninë, shkruan Gazeta Express.

Kosova mbrëmë shënoi një fitore të rëndësishme si mysafire ndaj Maltës, duke e mposhtur me rezultat të thellë 5-0.