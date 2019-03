Me vendosjen e taksës 100 për qind për mallrat nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina, ishte paralajmëruar rreziku se do të mund të rritej kontrabanda me mallra.

Ani pse pjesa më e ndejshme për kontrabandim është veriu i vendit, nuk është parë rritje e lëvizjes së mallrave pa kaluar në pikat doganore.

Në një intervistë për Ekonomia Online, zëdhënësi i Doganës së Kosovës, Adriatik Stavileci, ka thënë se kontrabanda me mallra nuk është në rritje pas vendosjes së taksës, por sipas tij, është nxitur kontrabandimi me mallra me vlera të ulëta, përfshirë ushqimore.

“Nëse i shikojmë statistikat vitin e kaluar dhe këtë vit vërejmë se pak a shumë është e njëjta situatë me raste të kontrabandimit të mallrave.

Për këtë arsye, dogana nuk ka vërejt indikacione që ka kontrabandim të shtuar, në masë të madhe të produkteve prej Serbisë, por çfarë kemi vërejt për dallim nga vitet tjera është që tani kontrabandimi nëse dikur më herët është bë me mallrat të cilat kanë akcizë apo taksa më shumë, tani kontrabandimi ka kaluar në mallra me vlera të ulëta, kryesisht mund të jenë edhe gjëra ushqimore”, ka thënë Stavileci.

Stavileci thotë se nuk duhet të ndahet Kosova në pjesë se ku mund të kontrabandohet më shumë, por sipas tij, veriu qëndron të jetë edhe problem politik.