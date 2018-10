Irritimet vazhdojnë për Vip-at e famshëm të showbizz-it dhe kjo pas komenteve që fansat ju lënë në rrjetet sociale dhe sidomos në Instagram, ku ky i fundit ka goxha peshë në imazhet e personazheve të famshëm.

Teksa Beatrix Ramosaj ka postuar një foto ku shifet të ketë një shumllojshmëri elementesh të përdorura për make-up duke shkruar: “Kur të heqësh make up-in sigurohu që s’ka njerëz rreth teje se mos i tremb”.

Koment ky që mesa duket i ka dhënë shkas Beatrix t’ia kthejë me të njëjtin moment duke shkruar: “Lol get off my page ëeak bitch”.

Ashtu si e meriton ashtu e merr.

Komentuesi e ka marrë leksionin e merituar.