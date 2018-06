Si gjithë shqiptarët, ashtu edhe Ermal Fejzullahu është i lumtur për fitoren e Zvirës ndaj Serbisë.

Kjo për shkak se të dy golat fituese në këtë ndeshje ishin nga futbollistët shqiptarë, Granit Xhaka dhe Xherdan Shaqiri, shkruan lajmi.

Pas postimeve ku u shpreh krenarë me fitoren e shqiptarëve, Ermali ka reaguar ashpër kundër një komentatori.

Bëhet fjalë për komentatorin e TVSH-së, Konstandin Grillo, i cili kishte deklaruar se është tifoz i Serbisë në Kampionat.

“A jeni te pajtimit kit far Qeni me qu per Serrbi krejt le te vajton ket humbje bashke me ta … paska me i dal ne anderr Xhaka e Shaqiri” ka shkruar këngëtari.