Këngëtarja, Dua Lipa bëri një shaka me komedianin e njohur, Jimmy Kimmel.

Ajo bëri një version të qytetit të saj Silk City, të quajtur “Electricity” në të përditshmen Jimmy Kimmel live, shkruan rollingstone transmeton lajmi net.

Këngëtarja ishte shumë e gëzuar teksa ia rrethoi shtëpinë Jimmy-t me një grup njerëzish ku njëri prej tyre ishte i mbuluar me drita.

Kjo natë tradicionale e “Energjisë Elektrike” e ndjek Duan pas interpretimit të pasdites nga episodi i së martës, në të cilën këngëtarja zgjoi Kimmelin me këtë këngë duke kërcyer në shtratin e tij.

Ajo gjithashtu luajti gjurmët e së njëjtës natë në ‘American Music Awards 2018’ së bashku me Calvin Harris-in e prodhuar nga “One Kiss”.

“Silk City” është i vetmi i katërt dhe më i fundit nga Silk City, projekti bashkëpunues midis prodhuesve Diplo dhe Mark Ronson.

Dyshja e lëshuar më parë “Only Can Get Better” (me Daniel Merriweather), “Feel About You” (me Mapei) dhe “Loud” (me GoldLink dhe Desiigner).

Lipa lëshoi ​​debutimin e vet të titulluar në vitin 2017.