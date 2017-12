Klopp i frustruar pas ndeshjes, ankohet për penaltinë: Ishte rezultat i padrejtë

Trajneri i Liverpoolit, Jurgen Klopp, ka qenë tejet i zhgënjyer pas barazimit ndaj Evertonit në Anfield.

Evertoni ndali Liverpoolin në derbin e Merseyside të zhvilluar në Anfield.

Një penalti e konvertoi nga Rooney zhvleftësoi supergolin e Salah për të bërë që ndeshja të përfundojë me barazim.

Dhe Klopp refuzoi të fliste për gazetarin e Sky Sports, Patrick Davison, i cili e ndali menjëherë pas ndeshjes në fushë.

“Lovren nuk bën ndërhyrje. Calvert Leëin bën një hap. Dora është në shpinë. Nëse mendoni se është një penalti, atëherë thuajeni. A e ndryshon ndonjë gjë mendimi im?”.

“Unë dua të flas me njerëzit me pak mirëkuptim për futbollin. Më vjen keq, unë jam gabim, e ju keni të drejtë. Sigurisht, nuk jam në disponim për t’u përgjigjur në pyetjet tjera”, deklaroi Klopp.

Wow! You've got to watch Jurgen Klopp's FURIOUS post match interview from this afternoon! 😬

Safe to say he did NOT think that was a penalty! 😨 pic.twitter.com/v2O55bbnQN

— Soccer AM (@SoccerAM) December 10, 2017