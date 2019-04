Nuk janë të rastësishme sukseset e saj të njëpasnjëshme, pasi projeket e saj me të dëgjuar kulmojnë ndër të parat në vend.

Reperja e njohur, Tayna, për kaq kohë që është në skenë, menjëherë rezultoi me titullin “senzacion” duke u njohur e kërkuar kudo në vend dhe botë.

Agjenda e saj është e stërmbushur me koncerte, mbrëmje, ku edhe po arrin fort mirë që ti afrojë fansat jo vetëm me këngët e saj, por edhe me dridhjet e vallëzimet që ia ka zanat shumë mirë.

Çfarëdo që ka bërë është pëlqyer dhe ka rritur emrin e saj, andaj edhe po cilësohet si këngëtarja me perfomancat më të veçanta që këmba e saj po arrin të interpretojë.

Si mos të jetë e veçantë dhe e dashur, kur edhe së fundi ia tha dridhjeve duke tundur e ndezur mbrëmjen që ishte e pranishme.

Pastaj jo Tayna kështu jo ashtu, thoni çfarë të doni, kjo po din, kjo pi grah… /Kosovarja/