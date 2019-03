Modelja e cila jeton në Zvicër, atje ajo është e angazhuar si fotomodele dhe është pjesë e promovimit të disa brendeve të rrobave, shkruan “InfoKosova”.

Afrona është pjesë e rubrikave rozë jo vetëm për angazhimet në profesion, por edhe rreth lidhjes me Bleron e që së shpejti do realizojnë edhe ditën më të rëndësishme kurorëzimin me një ceremoni festive.

Ajo fundjavën është duke e shijuar bashkë me njën nga miket e saja, dhe një gjë që ka veçuar nga ky pushim është edhe një shishe shampanjë e cila është personalizuar me fotografin e Afrones dhe mikës së saj.

Sigurisht se është një emocion i bukur dhe një befasi e këndshme një dhuratë e tillë. /InfoKosova/