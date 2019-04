Si femër është treguar e zonja në biznes, për publikun ka sjell disa këngë, por më shumë bujë ka bërë jeta private, shkruan “InfoKosova”.

Angelina u përfol shumë për lidhjën që pati me deputetin Haxhi Shala, edhe pse ai e mohoi një gjë të tillë, më pas ajo publikoi foto intime me deputetin, e pas shumë kërcnimeve në adresë të saj, si duket çdo gjë u mbyll me aq.

Këngëtarja vazhdon me jetën duke lënë atë histori pjesë të së kaluarës, ajo tashmë është pjesë e serialit “Kthetra” me 36 epizode.

Ky serial është me produksion dhe aktor shqiptarë, vijojnë xhirimet e këngëtarja vazhdon të ofroj pamje të ndryshme nga atje. /InfoKosova/.