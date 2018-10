Në këtë artikull do flasim për këngëtaren me zërin karakteristik të bukur, Nelly Furtado.

Ajo njihet për shumë hite të saj si: I’m Like A Bird, Turn Off The Light, Try, Manos Al Aire, Say It Right, Big Hoops, Give it To Me, Maneater, Promiscuous, Do It etj.

Ja disa fakte interesante për jetën e saj:

1. Nelly Kim Furtado, ka lindur më 2 dhjetor 1978. Shenja e horoskopit: Shigjetari. Ajo është këngëtare dhe kompozitore kanadeze.

2. Prinderit e saj jane me origjinë nga Portugalia.

3. Shfaqja e parë publike e Furtado-s ishte kur këndoi një duet me nënën e saj në një kishë në Ditën e Portugalisë.

4. Ajo ka studion e saj te regjistrimeve te singëllave të saj.

5. Ajo luan shumë instrumente muzikore. Në moshën nëntëvjeçare, Nelly filloi të mësonte si të luante kitarë dhe piano.

6. Ajo është biseksuale

Në një intervistë te GUS nga Canada.com, Nelly pranoi se tërhiqej nga burrat dhe gratë. Ajo e kuptoi këtë gjë, pasi lexoi një libër për mjekësinë kineze.