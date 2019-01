E ftuar këtë të shtunë në emisionin “Thumb”, ishte moderatorja e njohur dhe shumë e dashur për publikun, Elona Duro.

Gjatë emisionit Elona tregoi se kur nuk e priste, iu propozua të drejtonte në Top Channel “Wake Up”.

“Nja dy oferta më të mira i pata kur isha shtatzënë. Njerëzit, drejtuesit e “Top Media” nuk e dinin që unë isha shtatzënë dhe më propozuan programe të përmasave edhe më të mëdha dhe nuk u thoja dot “po”.

Përsa kohë e kisha ndarë mendjen që do i fokusohesha shtatzënisë dhe vitit pas…

Kanë qenë zhurmat për emisionin e mëngjesit. “Wake Up” me Enon (më propozuan të nisja)”, është shprehur Elona.

Megjithatë moderatorja do të rikthehet në ekran me emisionin “Tag” i cili do transmetohet në Digitalb dhe do jetë një program argëtues me të ftuar, thashetheme, kuize dhe lojëra.