Vjen gjithmonë unike në skenën shqiptare.

Është fjala për këngëtaren shqiptare, Jonida Mailiqi e cila gjithmonë na befason me pamjen e saj ekstravagante dhe tejet me stil.

Ajo në llogarinë e saj në rrjetin social ‘instagram’ ndiqet nga më shumë se 300 mijë persona dhe është tejet e kujdesshme në përzgjedhjen e fotografive të cilat i publikon.

Ajo së fundi ka publikuar një fotografi në këtë rrejt social ku shihet si një zonjë e rëndë, me stil që për shumë femra mund të jetë shembull.

E veshur me një minifund me ngjyrë të zezë, kombinuar me taka të larta me po të njëjtën ngjyrë dhe me me një këmishë që në dukej të parë duket sikur farmerkë, ajo ka shkëlqyer në një kafene ku ka dal për t’u relaksuar dhe për të marrë disa poza.

Fotografisë së publikuar ajo i ka shtuar një përshkrim në të cilën ka shkruar “Happiness” (shq. Lumturia).

Mailqi tashmë ka rritur numrin e 1000 publikimeve në instagram shifër kjo që ia vlen të konsiderohet.

Shumë nga fotografitë e saj janë shkrepje profesionale dhe Mailqi në to shfaqet tejet me stil.

Ka edhe fotografi të tilla ku ia ka huq paksa, siç është fotografia me një fustan të kuq, ku ajo ka të mbathura puma sportive.

Nuk besojmë se pumat sportive kombinohen fort me një veshje të tillë, por edhe ky fustan nuk është se shkon fort për të dal në një shëtitje nëpër shesh.

Sido që të jetë, Mailiqi vazhdon të na befasoj me stilin e saj.

Shpresojmë të vazhdoj ta mbajë këtë ritëm e të jetë shembull për shumë femra, e sidomos për ato që e ndjekin atë gjatë gjithë kohës.