Veton Surroi është politikan dhe publicist kosovar, i cili ka nën pronësi dhe disa biznese të tij private, shkruan “InfoKosova”.

Lajmi për martesën e tij me aktorën bukuroshe dhe të re Blerta Sylën shokoi të gjithë opinionin e gjerë shqiptarë, kur dihej diferenca në moshë që kishin.

Por, para se Vetoni të lidhej me Blerta Sylën ishte i martuar me Afërdita Devajën me të cilën kishte dhe dy vajza.

Vajzat e Vetonit dhe të Afërditës tashmë janë të rritura dhe të shkolluara.

Por, të gjithë dëshironi ta dini se cila ishte gruaja e parë e Vetonit, të cilës ia zuri vendin bukuroshja dhe aktorja e ish miss Kosova Blerta Syla.

E ne sot ua sollëm Afërditën që ta shihni, kjo zonjë dikur ndante shtratin bashkë me Vetonin dhe kishin një familje bashkë./InfoKosova/