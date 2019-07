Dua Lipa e ka nisur një lidhje të re dashurie.

Është konfirmuar tashmë lidhja e re e Dua Lipës me Anwaar Hadid.

Ajo madje u bë me të dashur të ri menjëherë pas ndarjes nga kuzhinieri Isaac Carew me të cilin ishte e lidhur për një kohë të gjatë.

Me Anwaar Hadid ajo së fundmi u pa duke u përqafuar dhe dukej tejet e lumtur, foto me të cilat u konfirmua lidhja e saj e re me modelin i cili është 3 vite më i ri se ajo.

Dua është 23 vjeçare ndërsa Anwaar 20./Lajmi.net/