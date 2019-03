Pёr tё arritur nё njё lidhje tё suksesshme duhen kaluar disa hapa, tё cilat e mbajnё lidhjen tё qёndrueshme.

Njё nga to ёshtё edhe diferenca e moshёs qё ka çifti midis tyre.

E dini se sa diferencё nё vite duhet tё ketё njё çift pёr tё pasur njё lidhje tё shёndetshme?

Sipas njё studimi nё universitetin e Emory, u vёrtetua se çiftet me njё vit diferencё kanё 3% mundёsi pёr t’u ndarё.

Ndёrsa rezultatet e tjera treguan se: 18% mundёsi pёr t’u ndarё kanё çiftet me 5 vite diferencё, 39% mundёsi ata me 10 vite diferencё dhe 95% ata me mё shumё se 20 vite.

Pas shqyrtimit tё 3.000 çifteve, studiuesit pёrfunduan nё rezultatin se sa mё shumё vite diferencё tё ketё njё çift, aq mё shumё mundёsi ka pёr t’u ndarё.

I njёjti studim nxorri edhe njё rzultat tjetёr: çiftet qё kanё mё shumё se dy vite tё lidhur kanё 43% mundёsi mё pak pёr t’u ndarё, sado diferencё nё moshё qё tё kenё.