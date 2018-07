Franca ka mposhtur Uruguain me rezultat 2-0 në një ndeshje mjaft të luftuar

Në këtë sfidë mungoi Edinson Cavani që edhe determinoi ecurinë e këtij takimi.

Por, një lojtar që e përjetoi shumë rëndë këtë eliminim pa dyshim se ishte Jose Gimeez i Atletico Madridit.

Mbrojtësi i Uruguai që formësoi dyshen e pathyeshme deri sot, nuk arriti të përmbahej nga emocionet dhe filloi të qante pa përfunduar takimi.

Kjo tregon se sa shumë është i ndjeshëm përfaqësimi i vendit dhe se si vërtet dashurohet fanella e kombëtares.

The 23 year old Gimenez is crying before the end of the game. Loko hi ku ku na ku rhandza tiko hi vula leswi. I feel for the boy. pic.twitter.com/XDR39vVcK1

