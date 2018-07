Këngëtarja shqiptare Fjolla Morina ka publikuar një moment shumë provokuese me një body të zezë.

Në rrjete sociale ka treguar se po punonte me stilistin Mr.Rex dhe mbante disa veshje të tij.

Nuk dihet nëse kjo paraqitje lidhet me projektin e ri muzikor që do ketë me Ingrit Gjonin që do bazohet në videot e shkurtra të Kim Kardashian.

Shpesh herë Fjolla është konsideruar si një shqiptare identike me yllin e reality show.

Projekti i saj i fundit muzikor ishte “Chulo”, ndërsa ndjekësit po presin hitin e ri.