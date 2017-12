Kim Kardashian ka humbur 13 orë për të rregulluar flokët: Ajo duket bukur me stilin e ri

Kim Kardashian, ylli më i famshëm në botë, u shfaq disa muaj më parë me flokët platin të kaltër dhe kohët e fundit i ka shkurtuar në mënyrë asimitrike

Për të ruajtur ngjyrën e saj të përsosur dhe veçanërisht rrënjët e flokëve të saj, Kim Kardashian zbuloi se ishte detyruar të kalonte orë të tëra rreth rregullimit të flokëve.

“Kam kaluar disa ditë të fundit duke ruajtur rrënjët e flokëve të mia. O zot për rreth 13 orë. Kjo ngjyrë kërkon shumë mirëmbajtje”, u ankua Kardashian.

.@KimKardashian issues an open casting call—with no age limit—for her next KKW beauty campaign: https://t.co/xJMhXv3gs1 pic.twitter.com/yD7rMgaDty

— Vogue Runway (@VogueRunway) December 13, 2017