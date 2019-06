Kim Kardashian ka vizituar të bu rgosurit në bur gin “San Quentin” në Amerikë.

Kim Kardashian u ka bërë një vizitë të bu rgosurve në bur gun “San Quentin” dhe ndau disa imazhe nga kjo vizitë.

Ajo kishte disa fjalë për Kevin Cooper, i cili është i bu rgosur në këtë bu rg, për të cilin beson se është i pafajshëm.

“Kisha një takim emocional me Kevin Cooper dje në burgun e vdekjes në San Quentin. Pash që ai është i kujdesshëm dhe i sinqertë dhe besoj se ai është i pafajshëm për krimet për të cilat është dënuar”, ka shkruar Kim, shkruan lajmi.net.

Ajo thotë se shpreson që Kevin do të lirohet pasi do t’i bëhet testi i ADN-së si dhe shprehë mirënjohejn për guvernatorin Newsom që u ka dhënë fund denimeve me vdekje në Kaliforni.