Kim Kardashian nuk e kishte planifikuar që të jetë ‘gruaja e një pastori tradicional”, pasi që Kanye West pritet që të bëj kishën e vet dhe ta udhëheq atë

Kim Kardashian është gati që ta mbështes burrin e saj Kanye West nëse ai fillon me kishën e tij.

Ylli i reality ka thënë se ajo “është 100 për qind” me reperin përderisa ai po konsideron që të gjej një shtëpi që ta shndërroj në kishë për lutje të përvitshme të së dielës.

Por, ajo nuk planifikon që të jetë “një grua tradicionale e një pastori”, sipas një burimi i cili ka folur për People.

Nëna e tre fëmijëve është totalisht pas idesë së Kanye’s për të ndërtuar një kishë të tillë.

“Kim është 100 për qind me këtë ide të burrit të saj”, tha ky burim. “Ajo është e krishterë, gjithashtu, dhe ajo e kupton rëndësinë e të qenit besimta4r”.

“Ajo nuk do të jetë ashtu si gratë ‘tradicionale të pastorëve’, e cila organizon dhe gatuan bukë të bekuara”, ka shpjeguara burimi. “Por, ajo do ta ndihmojë atë për të filluar kishën. Ajo do të jetë aty për të”.