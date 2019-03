Është një nga këngëtaret më simpatike dhe më të dashura në vend.

Kida e cila që nga fillimi i karrierës e deri me sot ka qenë shumë aktive me projekte muzikore nuk i lë anash as postimet në rrjetet sociale.

Së fundi ajo ka treguar edhe për dukjen që do të ketë në një nga koncertet e saj.

E kuruar deri në detajin e fundi dhe me grim të theksuar as këtë herë Kida nuk ka zhgënjyer me paraqitjen.

Ndryshe, Kida tashmë ka shkëputur kontratën me kompaninë ‘On Records’ dhe ka treguar se po punon në projekte të reja./Indeksonline/