Kida është shfaqur shumë joshëse në postimin e fundit.

Kida ka publikuar një fotografi në Instastory ku shfaqet shumë elegante me veshjen e saj.

Këngëtarja është në Zvicër me mikeshat e saj ku po shijojnë në maksimum pasditën e lirë.

Pas disa muajve mungesë në skenën muzikore 21 vjeçarja u rikthye me dy super bashkëpunime, ‘Deja Vu’ me Lyrical Son, dhe ‘Tela’ me Ermal Fejzullahun. /Lajmi.net/