Kida është njëra nga personazhet që komentohet më shumë që nga koha kur ka hyrë në skenën muzikore.

Këtë herë, këngëtarja shqiptare vjen me imazhe të reja ku e shohim të veshur me fustanin e zi të kombinuar me çizmet e bardha dhe një shall.

Kida dukej seksi dhe në formë./Indeksonline/