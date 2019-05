Tash e sa dite ajo po pushon ne Turqi bashke me shumë vajza të cilat edhe i ka bashkëpuntore ndër vite, dizajneren, grimeren e të tjera, shkruan “InfoKosova”.

Kidën jemi mësuar ta shohim me sete fotografike profesionale, nuk mungojnë edhe ato realizimet që i bëne ne veturë, por askujt nuk do i shkonte mendja se ajo do merr me vete edhe kamerman.

Apo kjo shkuarje me staf do të thotë se, ka xhiruar pjesë të ndonjë klipit të kengës së radhës.

Bashkpunimi “Deja Vu” me Lyrical Son po vazhdon të përlqehet aq shumë dhe më tej. /InfoKosova/.