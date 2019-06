Khloe Kardashian e ka bërë realitet ëndrrën e një fansi të saj të madh.

Në moshën 34 vjeçare, ylli televiziv më në fund ka shkuar në mbrëmjen e saj të parë të maturës – krejt kjo falë ftesës që ka marrë nga një fans.

Kardashian ka shoqëruar fansin e saj Narbeh në mbrëmjen e maturës të Hoover High School në Glendale të Kalifornisë.

Në ndërkohë fansi i saj ‘i çmendur’ ka postuar disa fotografi me yllin e “Keeping Up With The Kardashians” në Instagram.

“Khloe Kardashian është shoqëruesja ime e mbrëmjes së maturës. Po ndjehem jashtëzakonisht i lumtur”, ka shkruar ai në postimin e tij ku ka bashkangjitur disa fotografi.