Përdorimi i produkteve me afat të skaduar mund të jetë i rrezikshëm, por ka disa ushqime për të cilat asnjëherë nuk duhet të shqetësoheni sepse janë të sigurta për t’u ngrënë edhe pas shumë vjetësh.

Më poshtë ju sjell listën e këtyre ushqimeve, për të cilat ekspertët thonë se asnjëherë nuk iu skadon afati.

Orizi

Temperatura më e mirë për të ruajtur orizin është në 4.5 ° C ose më pak.

Orizi është mirë të ruhet në enë plastike për ushqime (PETE) ose në kavanoza qelqi.

Siç tregon një studim , në këto kushte, orizi mund të ruhet deri në 30 vjet dhe nuk do të humbasë aromën ose vlerën ushqyese.

Qumështi pluhur

Qumështi i pluhur që përpunohet në përputhje me të gjitha standardet e duhura shëndetësore mund të ruhet për një kohë të gjatë pa humbur vlerën e saj ushqyese – për aq kohë sa ruhet në një enë hermetike.

Salca e sojës

Salcë soje mund të ruhet në mënyrë të sigurt për të paktën 3 vjet edhe në qoftë se shishja është e hapur.

Salca sojës duhet të ruhet në një enë hermetike nuk mund të jetë shumë më e gjatë , por varet nga kushtet si lloji i salcës së sojeve, mënyra e përpunimit, cilësia e tij dhe temperatura e ruajtjes.

Për shembull, salcë soje me cilësi të lartë mund të bëhet vetëm përmes fermentimit natyror, një proces që zakonisht merr diku nga disa muaj deri në dy vjet.

Vetëm ky lloj soje mund të zgjasë më shumë se tre vjet.

Kjo është arsyeja pse ju duhet të keni kujdes nga disa marka që shtojnë kimikate për të përshpejtuar procesin e fermentimit.

Kripa

Kripë është në të vërtetë një mineral, jo një produkt, prandaj është e pamundur që ajo të prishet.

Natyrisht, minerali mund të thithë shpejt ujin, duke u kthyer në një shkëmb të madh me kalimin e kohës.

Por në fund të fundit, kripa gjithmonë mbetet vetëm, kripë.

Megjithatë, mos harroni se kripë iodizuar zgjat vetëm rreth një vit .

Gjatë kësaj periudhe, jodi zakonisht avullohet dhe kripërat e humbin cilësinë e dobishme, edhe pse ju mund ta përdorni atë si kripë të zakonshme të tryezës.

Pijet e forta alkoolike

Pijet alkolike si vodka, uiski, rumi dhe konjaku nuk kanë një datë të skadimit, por është e rëndësishme t’i ruani ato në një vend të freskët të errët në shishe të mbyllura siç duhet.

Uthulla

Uthulla e bardhë është një tjetër produkt pa një afat të skadimit , por ju duhet të jeni të sigurt për ta ruajtur atë në kushte të përshtatshme.

Nëse doni të mbani uthull për një kohë të gjatë, mënyra më e mirë për të ruajtur është në shishen origjinale të tij hermetik në një vend të ftohtë dhe të errët larg burimeve të nxehtësisë.

Sheqeri

Si kripa, sheqeri zgjat për një kohë të pacaktuar kohë të gjatë , veçanërisht në qoftë se ju ruani atë në një enë hermetike.

Por edhe nëse sheqeri thith ujë nga ajri dhe kthehet në një shkëmb të ngurtë, ai nuk humbet cilësinë e tij.

Nga rruga, sheqer pluhur dhe sheqer kafe gjithashtu mund të ruhen për aq kohë sa sheqeri të përbashkët.

Mjalti

Mjalti është një ushqim me të vërtetë unik në atë që mund të zgjasë përgjithmonë në sajë të përbërjes kimike që e bën jashtëzakonisht të vështirë për rritjen e baktereve.

Për më tepër, nëse blihen kavanoza të mbyllura me mjaltë në to, mund të jeni absolutisht i sigurt se nuk mund të prishin, pasi nuk do të vihet në kontakt me ajrin dhe ujin.

Ndërsa gërmuan një nga piramidat egjiptiane, arkeologët zbuluan disa kavanoza me mjaltë. Mosha mesatare e gjetjes ishte rreth 2.000-3.000 vjet e vjetër.

Ishte ende e ngrënshme – arkeologët e shijuan atë!

Disa vjet më vonë, mjalti 5,500 vjeçar u gjet në Gjeorgji.