Ju ndodh që sa herë që bëni pazarin karroca juaj e ushqimeve shpërthen nga zarzavatet dhe frutat?

Por disa ditë më vonë, të gjitha bëhen të buta dhe të lëngshme.

Përdorni këto rregulla dhe do të shihni që do të shpëtoni nga prishja e ushqimeve dhe do ti mbani ato të freskëta për shumë gjatë.

Frutat, të tilla si domate, banane dhe pjepra, prodhojnë gaz etilen, një përbërës që përshpejton prishjen.

Kastravecët janë super të ndjeshme ndaj këtij përbërësi, kështu që ata kanë nevojë për vendin e tyre larg këtyre frutave që përmendëm më sipër.

Trajtojini erëzat e freskëta si lulet që mbani në shtëpi: Së pari, sigurohuni që gjethet janë plotësisht të thata.

Më pas mbajini në një kavanoz me.

Shumica e erëzave bëhen mirë kur ruhen në këtë mënyrë në frigorifer.

Ndonjëherë frutat nuk duhen mbajtur së bashku dhe ky është rasti i mollëve dhe portokallieve.

Frutat lëshojnë një gaz të quajtur etilen i cili do të çojë në shkatërrim më të shpejtë të prodhimeve. Ruajini mollët në frigorifer nëse dëshironi të zgjasni më shumë.

Ndërsa portokallet e ruajtura në frigorifer (larg nga mollët) duhet të vendosen në një qese rrjetë në mënyrë që ajri të qarkullojë rreth tyre.

Bananet janë ato që kalben më shpejt nqs nuk i konsumoni brenda ditës.

Ja një zgjidhje mbani disa në vendin që i shihni dhe i konsumoni dhe të tjerat në frigorifer për të vonuar procesin e pjekjes.

Mos i lini patatet dhe qepët të ngatërrohen me njëra tjetrën: Patatet dhe qepët e skuqur janë një kombinim i këndshëm, por mos i mbani së bashku para se t’i gatuani ato, pasi qepët do të bëjnë që patatet të mos jeni më të mira.

Është mirë të ruani sende si patate dhe kunguj në një shportë të thurur në ajër në një vend të freskët dhe të errët për të ruajtur freskinë. Një fqinj miqësor për qepët është hudhra.

Ato mund të ruhen pranë njëri-tjetrit pa u prishur.

Vetëm ruani ato në një hapësirë të mirë të ajrosur .