Këtu janë disa shenja famëkeqe që nuk përputhen dhe çfarë mund të bëni për ta bërë këtë marrëdhënie të funksionojë.

Dashi dhe Virgjëresha

Hmmm! Dashi dhe Virgjëresha janë kokëfortë, edhe pse këto të fundit janë më të hapura për dëshirën e tyre për të kontrolluar gjërat.

Kur Virgjëresha dëshiron të jetë e hapur ndaj ideve të reja, Dashi dëshiron të mbetet i vërtetë për çdo fakt që ata quajnë si të vërtetë. Shpesh mund të duket se Virgjëresha gjithmonë përpiqet të përparojë derisa Dashi po përpiqet ta mbajë atë në vend.

Ndaj këta duhet po ashtu të gjejnë një komunikimin të mesëm.

Peshorja dhe Binjakët

Peshorja dhe Binjakët fillimisht mund të tërhiqen nga njëri-tjetri, sepse ata janë të dy të gjallë, të shoqërueshëm dhe gëzojnë gjërat më të bukura të jetës. Por, sapo këto të dy të vendosen në marrëdhëniet e tyre, aq më shumë ekspozohen mospërputhjet e tyre të brendshme.

Për një Peshore dhe Binjakë, problemi më i madh do të jetë t’i lihet hapësirë Peshores, duke siguruar që Binjakët të ndihen të lidhur dhe të kujdesen.

Pavarësisht se është shënimi shoqëror i zodiakut, Peshoret në të vërtetë janë njerëz shumë të vetë-mjaftueshëm dhe mund të ndihen të mbytur nga ajo që Binjakët e konsiderojnë “afrimitet i ngjitur”.

Peshqit dhe Akrepi

Edhe pse ata mund të tërhiqen lehtë me njëri-tjetrin që nga fillimi (Akrepi do të jetë tërhequr nga shpirti i Peshkut, kurse Peshku do të intrigohet nga intensiteti i Akrepit), të dy janë të destinuar të kenë mosmarrëveshje për shkak se ata kanë vlera krejtësisht të ndryshme në jetë.

Në fund të fundit, Peshqit do të duan të jenë gjithmonë me Akrepin dhe Akrepi do të duhet të ndjehet sikur ai është ende në kontroll të jetës së tij dhe ende një individ i shëndetshëm dhe i lumtur, shkruan ShkodraNews Nëse gjithkush mundet të përpiqet të kuptojë nevojën e tjetrit për hapësirë ​​krahasuar me lidhjen, ai mund të arrijë një të mesme të artë lumturie.

Gaforrja dhe Luani

Gaforrja është emocionale kurse Luani është i vështirë, shkruan ShkodraNews. Ka shumë papajtueshmëri mes këtyre dy shenjave, por dallimet më të rëndësishme mund të kapërcehen duke u fokusuar vetëm në komunikimin më të mirë.

Gjëja më e rëndësishme për të ndihmuar këtë çift është që të mos përqendroheni në atë që po i thoni njëri-tjetrit, por si po e thoni këtë.

Shigjetari dhe Demi

Fillimisht një Dem dhe një Shigjetar mund ta tërheqin njëri-tjetrin për shpirtrat e tyre reciprokisht krijues dhe aventureske, por zakonisht ndeshen me probleme praktike diku përgjatë vijës.

Ku Shigjetari pëlqen të jetë në gjendje të marrë frymë lirisht, Demi lulëzon në një mjedis të strukturuar. Shigjetari e do të panjohurën, ndërsa Demi preferon një qëllim dhe kujdeset për hapësirën dhe mënyrën e jetesës. Si zakonisht, zgjidhja vjen nga takimi me njëri-tjetrin diku në mes.