Përfaqësuesja e Kosovës sonte na gëzoi pamasë të gjithë shqiptarëve.

Kosova shënoi fitore kundër përfaqësueses bullgare në minutat e fundit me golon e Elbasan Rashanit, shkruan InfoKosova.

Përfaqësuesja e Kosovës ndeshjen e rradhës e ka kundër Republikës Çeke me 7 shtator që do të luhet në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë, ndeshja do të filloj nga ora 15:00.

Dhe ndeshja e shumëpritur kundër Anglisë do të zhvillohet 3 ditë pas ndeshjes me Republikën Çeke nga ora 20:45 në stadiumin “St. Mary”.

Më poshtë ju sjellim edhe tabelen me ndeshjet kur do ti zhvillon përfaqësuesja e Kosovës./InfoKosova/