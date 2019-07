Njerëzve nuk ju pëlqen të kalojnë nëpër dogana në aeroport, ju duhet të hiqni këpucët, rripin, të gjithë metalin dhe të merrni gjithçka nga çanta juaj për të treguar mos keni gjëra ilegale pas kthimit nga një vend tjetër ose gjatë shkuarjes në vende të ndryshme, shkruan InfoKosova.

Kjo nuk është një përvojë e bukur dhe askush nuk e pëlqen atë, por ju nuk mund të kuptoni se sa e rëndësishme është dogana dhe gjërat që kapin punëtorët e doganave.

Dogana gjithashtu duhet të merret me kontejnerët e ngarkesave me sende të çuditshme brenda … ata kurrë nuk e dinë se çfarë sendesh të çuditshme ilegale do të gjejnë brenda kontenjerëve dhe valigjeve të pasagjerëve.

Nëse mendoni se i keni dëgjuar të gjitha keni gabuar, atëherë shikoni këto gjëra të çmendura që janë gjetur nga punëtorët e doganave./InfoKosova/

Shiko Videon: